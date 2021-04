Clamorosa gaffe di Virginia Raggi: nel video della Ryder Cup spunta un Colosseo.. sbagliato, il golf ‘ringrazia’

Che gaffe! Virginia Raggi inondanta di critiche e polemiche dopo il clamoroso errore fatto oggi sui social. La sindaca di Roma ha condiviso un video su Facebook per #RomaInforma col quale presentava la Ryder Cup 2023.

L’errore della Raggi

Cosa ha fatto di così clamoroso Virginia Raggi? Ha condiviso un video nel quale, al posto del Colosseo è apparso un altro monumento, che nulla ha a che fare con Roma e l’Italia: nel video compaiono in fatti le immagini dell’arena di Nimes, in Francia. Un errore madornale, commesso dallo staff di Virginia Raggi, colpevole di non aver controllato bene il file da condividere o di averlo guardato ma senza rendersi conto dell’errore.

“Il grande torneo di golf, si svolgerà a Roma. Il campo del Marco Simone Golf & Country Club ospiterà questo grande evento. Si sfideranno 24 tra i migliori giocatori di golf al mondo“, si legge nel lancio Facebook del post della Raggi. Sotto al video postato dalla sindaca di Roma si sono subito scatenate le polemiche, con tantissimi commenti di utenti indignati.

“Non voglio crederci, quella che si vede nei primi 3 secondi è l’Arena di Nimes, antica Nemausus, che si trova in Francia. IN FRANCIA. IN FRANCIA. Che cosa diavolo c’entra con la città di Roma? Il Colosseo è il Colosseo, non un surrogato di altre arene, semmai il contrario!“, scrive un utente, tra i tanti avvisi e le infinite battute. C’è chi, tra le altre cose, fa anche notare che la location non sarebbe l’Urbe, ma Guidonia, svelando che, a suo avviso, la sindaca Raggi sappia ben poco di Roma: “L’ho sempre detto, da quello che scrive, è evidente che virginia non abita a Roma (forse nemmeno in Italia)”.

Le modifiche al video

Virginia Raggi è subito corsa ai ripari, chiedendo di modificare il video in questione, dove adesso al posto dell’Arena di Nimes, scambiata per il Colosseo, compare Piazza Navona. Tra le giustificazioni spunta anche quella di aver ripreso il video da una presentazione della Federazione di Golf italiana.

Lo sport ‘ringrazia’

L’unica cosa positiva in questa vicenda è che, in maniera indiretta, si sta parlando molto della Ryder Cup di Golf, di cui non si sente parlare tanto se non per storiche vittorie, imprese clamorose o annunci di cui si parla per poche ore e che poi cadono nel dimenticatoio. Il Golf, quindi, in questo caso, ringrazia la clamorosa gaffe di Virginia Raggi e del suo staff. “Nel bene o nel male, purché se ne parli“, diceva Oscar Wilde ne “Il Ritratto di Dorian Gray“.