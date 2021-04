Pokerissimo Vettori, quinta vittoria consecutiva per ‘The Italian Dream’: distrutto Kevin Holland

Spettacolare. Coinvolgente. Incredibile. Tre aggettivi che descrivono perfettamente Marvin Vettori, capace di conquistare la quinta vittoria consecutiva e imporsi ai punti su Kevin Holland, guadagnandosi la possibilità di sfidare Israel Adesanya per il titolo mondiale dei pesi medi UFC.

Nel main event di Las Vegas, ‘The Italian Dream‘ vince per decisione unanime (50-44) al termine dei cinque round, sfornando una grande prestazione e non lasciando scampo al suo avversario, incapace di tenere testa al fighter italiano. Match equilibrato solo in avvio, con Holland più attivo e rispetto a Vettori e protagonista di alcuni colpi ben assestati, tra cui uno nelle parti basse dell’azzurro. Il resto dell’incontro invece resta completamente in pugno a ‘The Italian Dream‘, abile a tenere spalle a terra il suo avversario per larghi tratti del match, spingendo i giudici a consegnarli la vittoria per decisione unanime al termine del quinto round.

Le parole di Vettori

Queste le parole nel post-gara di Marvin Vettori, che ha confermato ai microfoni dell’UFC di voler sfidare adesso il campione del mondo dei pesi medi: “continuo a battere record. Non sono molto contento, perché potevo chiuderla prima del limite. Però è stata una vittoria netta. Adesso voglio Adesanya come prossimo avversario. Sicuramente devo migliorare per il prossimo incontro. A ottobre dobbiamo combattere, voglio questo titolo”.