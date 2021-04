Vettori vs Adesanya, il match per il titolo si fa subito: in palio la corona iridata Ufc dei pesi medi

Il momento tanto atteso sta per arrivare, Marvin Vettori potrebbe presto incrociare Israel Adesanya sull’ottagono e sfilargli la corona iridata dei pesi medi UFC.

Lo scontro tra il campione del mondo e il fighter di Mezzocorona potrebbe tenersi a giugno e non più a ottobre, come preventivato subito dopo la vittoria di ‘The Italian Dream‘ su Kevin Holland, arrivata con verdetto unanime con un triplo 50-44. Un successo, il quinto consecutivo per Marvin Vettori, che lo ha spinto a chiedere subito dopo il match la sfida con Adesanya, dando così finalmente l’assalto a quel titolo che sogna anche di notte.

L’indiscrezione

Secondo quanto riferito da Ariel Helwani di Espn, pare che il title match tra Israel Adesanya e Marvin Vettori potrebbe svolgersi già a giugno. Il campione del mondo infatti avrebbe intenzione di salire sull’ottagono prima dell’estate, ma il first contender Robert Whittaker non vorrebbe combattere così presto. Per questo motivo, Vettori potrebbe scalare la ‘lista d’attesa’ e avere finalmente la possibilità di sfidare Adesanya, peraltro ultimo fighter capace di sconfiggere ‘The Italian Dream‘ per una split decision molto discussa. Le parti starebbero già trattando su modalità e tempi di organizzazione dell’evento, che potrebbe davvero tenersi nel prossimo mese di giugno.