Vettel dolce ed ironico: la risposta alla bimba che gareggia nei kart è simpaticissima

E’ iniziato un nuovo weekend di gara: la Formula 1 torna in pista e lo fa a Portimao, dove domenica si terrà il Gp del Portogallo. In attesa di scendere in pista per le prime sessioni di prove libere, i piloti hanno parlato ieri con la stampa nel ‘media day’, tra conferenze e interviste varie.

Durante la conferenza stampa, nella nuova versione, introdotta dallo scorso anno a causa della pandemia di coronavirus, i piloti rispondo alle domande di piccoli fan, che mandano loro dei video per chiedergli tante curiosità.

Ieri, una dolce ragazzina ha rivolto una domanda a Vettel: “Ho appena iniziato a gareggiare nei kart. Pensi che una ragazza come me potrebbe diventare una pilota di F1 un giorno?“.

La risposta di Vettel, in sala stampa insieme a George Russell, è stata dolce e al tempo stesso simpatica: “penso che, a giudicare dalla sua età, George potrebbe essere più nei guai di me! Aveva un sorriso sul viso, sembrava molto orgogliosa di iniziare a correre e sembrava divertirsi. E penso che questa sia la ricetta chiave. E l’altra è probabilmente quella di non ascoltare troppi ragazzi lungo la strada e di fare semplicemente le tue cose!“, ha risposto il pilota tedesco dell’Aston Martin.