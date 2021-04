Tutta questione di setting: la strategia di Valentino Rossi per non fallire anche a Portimao

L’inizio di stagione di Valentino Rossi è stato tutt’altro che positivo, il Dottore infatti ha raccolto solo quattro punti nelle prime due gare in Qatar, stesso bottino ottenuto dal compagno di squadra Franco Morbidelli.

Un doppio fine settimana da dimenticare per i due piloti Petronas, rimasti lontani dalle prime posizioni nonostante le Yamaha ufficiali abbiano portato a casa entrambe le gare prima con Viñales e poi con Quartararo. Il prossimo appuntamento di Portimao regala però buone sensazioni a Valentino Rossi, convinto di poter vivere un week-end migliore rispetto a quelli di Losail.

LEGGI ANCHE: Domenica si corre il Gp di Portimao: orari e dirette tv della gara in Portogallo

Il segreto

Il Dottore ha già le idee chiare in vista del fine settimana portoghese, dove ripartirà dalle ottime indicazioni di setting avute nel warm-up del GP di Doha: “il circuito di Portimao è fantastico, è qualcosa di diverso da tutti gli altri, ma dall’altra parte è molto difficile. E’ una pista che richiede tempo per essere imparata e ogni volta che ci torni puoi migliorare qualcosa” le parole di Rossi nella preview diffusa dalla Petronas. “Abbiamo trovato alcune nuove impostazioni sulla moto nel warm-up di domenica mattina del Gran Premio di Doha, che mi hanno permesso di tenere un ritmo migliore, anche se sono stato ostacolato dalla mia brutta posizione di partenza. Speriamo di poter essere più forti in questo terzo GP ed essere più competitivi, ma in generale che sia così in Europa, perché ci sono tante piste che sono buone per me“.

I precedenti in Portogallo

Sono buoni i precedenti di Valentino Rossi in Portogallo, dove il Dottore ha vinto nel 2007 ma sul circuito dell’Estoril, riscattando la beffa subita l’anno precedente quando venne beffato sul traguardo da Toni Elias. Una sconfitta che poi pesò eccome sull’economia del Mondiale, visto che quei punti si rivelarono decisivi a Valencia nel duello con Hayden, perso dal pesarese. A Portimao invece sono positivi i ricordi del Team Petronas, che l’anno scorso ha ottenuto un buon terzo posto con Franco Morbidelli. Un piccolo appiglio a cui aggrapparsi dopo il tremendo avvio di stagione, caratterizzato dal misero bottino di 8 punti conquistato dai due piloti in Qatar.