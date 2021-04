Valentino Rossi ormai sconsolato: adesso il Dottore non riesce più ad essere fiducioso e ottimista

Ancora un weekend amaro, amarissimo per Valentino Rossi. Il Dottore arrivava a Portimao consapevole delle sue difficoltà in sella alla Yamaha del Team Petronas, ma prima di queste due giornate in pista riusciva ancora ad essere fiducioso ed ottimista. Il 9 volte campione del mondo, però, non è riuscito a far bene nè nelle prove libere nè in qualifica, chiudendo quest’ultima con un deludente 17° tempo, che domani lo farà partire da lontano in griglia di partenza. Valentino Rossi, quindi, adesso, inizia a dubitare di potersi rialzare, ignaro di come risolvere i problemi che lo tartassano.

Le parole di Valentino Rossi post qualifiche

“Il risultato è davvero negativo, perché dovrò partire 17esimo. Oggi abbiamo lavorato ed abbiamo migliorato anche il passo, ma non è bastato. Ho ancora molti problemi, specialmente perché ho poco grip in accelerazione. Alla fine della FP4 sono riuscito a fare un po’ di giri da solo ed ero costante, ma il mio passo non era fantastico, quindi domani sarà difficile. Siamo abbastanza preoccupati, perché anche qui stiamo soffrendo e faccio fatica. Le stiamo provando tutte, lavorando sia sul setting della moto che a livello di linee e stile di guida, ma al momento non siamo veloci come vorremmo e domani sarà difficile. Mi sembra di andare un pochino più forte rispetto al Qatar, quindi speriamo di trovare un po’ più di grip domani e di riuscire ad essere più veloci“, ha spiegato Valentino Rossi al termine delle qualifiche.

“A me dispiace moltissimo, però durante la mia lunga carriera ho capito che non serve a molto innervosirsi e arrabbiarsi. Bisogna cercare di fare il massimo e rimanere concentrati, lavorando su tutto quello che si può. Naturalmente, vorremmo essere più veloci e lottare per le posizioni di testa, ma fino ad ora non ce l’abbiamo fatta”, ha concluso il Dottore.