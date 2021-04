Botta e risposta Lucchinelli-Rossi, il Dottore velenoso: “penso che sia solo un lecca c**o”

Marco Lucchinelli attacca e Valentino Rossi risponde, replicando in maniera dura e diretta alle accuse ricevute dall’ex campione del mondo della Suzuki.

Un botta e risposta che non è passato inosservato, soprattutto per l’importanza dei protagonisti coinvolti, che in passato sono stati anche buoni amici. A dare il via a questo cruento scambio di battute ci ha pensato l’ex iridato del 1981, che ha sottolineato come sia arrivato il momento per il Dottore di dire basta con la MotoGP: “Valentino è stato un genio, un marziano, però ora è tornato sulla terra e non si devono trovare più tante scuse, adesso basta. Ha sempre corso per vincere, ma ora corre per arrivare”.

La replica di Valentino Rossi

Parole che non sono piaciute a Valentino Rossi, soprattutto per l’amicizia che ha legato suo padre Graziano e lo stesso Lucchinelli, che spesso in passato ha dedicato parole al miele al pesarese. Stavolta però le frasi si sono rivelate taglienti, così il Dottore ha replicato a modo suo: “mi dispiace che sia Marco Lucchinelli a dirlo, perché è stato un grande amico di Graziano, siamo stati molto amici noi e tutte le volte che lo vedo è super gentile con me, vorrei dire che mi lecca il culo ma magari questo è un brutto modo per dirlo. Non lo so, a un certo punto Lucchinelli ha iniziato a parlare sempre male di me, ma non ho capito bene il perché. Però alla fine ognuno può dire la sua, anche se naturalmente mi dispiace. Quelli che sono importanti sono i risultati, se riuscirò ad andare forte tutti risaliranno sul carro del vincitore, se non ce la farò continueranno a dire che dovevo smettere qualche anno fa. Io comunque spero solo una cosa, e l’ho detto più volte ad Albi e Uccio: che quando sarò vecchio non diventerò come loro“.