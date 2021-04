Le parole di Lucchinelli su Valentino Rossi e le difficoltà del Dottore, papà Graziano rivela: “questo non è il vero Vale”

Diversi giorni fa hanno fatto discutere le parole di Marco Lucchinelli su Valentino Rossi. L’ex campione del mondo ha chiaramente espresso il suo parere sul Dottore, che, secondo Luchinelli, dovrebbe ritirarsi e lasciare il posto ad un giovane pilota. Parole sincere e dure, che non hanno fatto molto piacere al 9 volte campione del mondo, che durante il weekend di gara di Doha si è detto dispiaciuto delle dichiarazioni di Lucchinelli, vista l’amicizia con suo padre Graziano.

Ed è proprio il papà di Valentino Rossi, che oggi ha voluto dire la sua, senza sbilanciarsi troppo però sul suo ex collega.

Le parole di Graziano Rossi

“Marco Lucchinelli? Devo essere sincero, non so di preciso se e cosa ha detto, ho sentito qualcosa, ma non sono informato bene. Pero’ se Marco si e’ sentito di esprimere quel pensiero e’ giusto che lo abbia fatto. Bisogna dire quello che si pensa e Lucchinelli e’ uno che lo fa spesso. Puo’ dispiacermi, non sono d’accordo, ma va bene cosi’. Evidentemente gli e’ stato chiesto cosa pensasse e lui ha risposto dicendo quello che pensava“, ha affermato a Mow Magazine’.

Il momento difficile di Valentino Rossi

Papà Graziano si è poi focalizzato sulle difficoltà del Dottore: “E’ un brutto momento. Su questo non c’e’ dubbio, pero’ come dissi lo scorso anno dopo il brutto esordio a Jerez, questo non e’, almeno secondo me, il vero Valentino Rossi. Ci sono dei problemi da risolvere. Probabilmente un insieme di cose, bisognera’ studiarci sopra, ma non mi sembra il caso di essere troppo preoccupati. Bisogna essere preoccupati il giusto. Non abbiamo ancora parlato, ma credo ci sia poco da dire: la situazione e’ poco bella. Di sicuro non sono contenti, pero’ Petronas e’ una squadra importante e di primissimo livello, Valentino ha esperienza e Yamaha aiutera’“.

Graziano Rossi difende la Yamaha

Dopo le prime due gare della stagione 2021 di MotoGP in tanti hanno pensato che la Yamaha stia abbandonando la Petronas, squadra satellite. Papà Graziano non si dice d’accordo con questi rumors: “Non vedo la ragione per cui dovrebbe succedere una cosa del genere, non ci credo a queste cose. Yamaha li aiutera’ sicuramente al massimo anche se non credo possa metterci oggi qualcosa di risolutivo e comunque Petronas e’ una squadra molto forte, organizzata e preparata. Ognuno fara’ il meglio per tirarsi fuori da questa situazione. Non credo sia un problema di gomme, visto che dovrebbero essere uguali per tutti, oppure del suo stile di guida, visto che non e’ proprio l’ultimo arrivato, e nemmeno della moto. E’ arrivato in una nuova squadra, magari si e’ sbagliato qualcosa, tutti insieme, su settaggi, regolazioni e messa a punto che sono da rivedere con gli stessi piloti che dovranno fare attenzione a riportare le valutazioni giuste alla squadra. E’ una situazione da raddrizzare, ma non e’ figlia di una sola causa e, almeno per quanto riguarda Valentino, qualche lieve miglioramento tra il primo e il secondo gp si e’ visto. Questo significa che la strada giusta potrebbe essere stata imboccata o almeno individuata e che potrebbe volerci solo piu’ tempo del previsto per trovare il bandolo della matassa. Con il ritorno in Europa, visti i piccoli segnali positivi, si dovrebbe cominciare a migliorare e a far funzionare questa moto. Staremo a vedere“.