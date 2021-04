Jannik Sinner e le sue… ultime volte: dalla perdita di qualcosa di importante alla cucina, tante curiosità sul tennista azzurro

Jannik Sinner è uno dei tennisti italiani più apprezzati e in forma del momento. Il giovane azzurro ha staccato il pass ieri sera per la semifinale del Miami Open, dopo aver sconfitto in soli due set il rivale Bublik.

Dalla fidanzata al cibo preferito, sono tante le curiosità che riguardano Jannik Sinner, che interessano ai suoi fan. I tifosi del giovane tennista italiano vorrebbero sapere tutto su di lui. Per questomotivo il sito ufficiale dell’ATP ha deciso di sottoporre il campione azzurro ad un simpatico gioco: le ultime volte di Jannik Sinner. Un modo originale e divertente per conoscere tanti aspetti nuovi del tennista italiano.

Le ultime volte di Jannik Sinner

L’ultima volta che…

…Ho perso qualcosa di importante?

Quando ero uno sciatore, una volta ho perso gli sci. Sono andato a mangiare qualcosa e quando sono tornato gli sci non c’erano più. È stata dura per me. Non so dove fossero. Ancora non lo so e, onestamente, non voglio saperlo perché è un peccato. E’ successo in Italia, in una gara importante. Sono arrivato alla partenza e gli sci non c’erano più. Normalmente hai due paia di sci e io infatti poi ho gareggiato con l’altro. È stato difficile accettarlo.

…Ho pagato per affittare un campo o comprare palline da tennis?

Direi in Juniors. Ho dovuto pagare le palline da tennis e il campo, ma non era molto. Andava bene. Penso che fosse da qualche parte in Bosnia. Fortunatamente, avevo soldi con me.

…Essere famoso mi ha aiutato?

Non mi piace andare al ristorante e non pagare, perché non mi considero famoso. Per loro però lo ero. E’ successo nella mia zona, da dove vengo. Siamo andati al ristorante e hanno detto: “No, no, va bene”. Mi piace sempre pagare, perché per me è un segno di rispetto per le altre persone. Volevo pagare e ho detto: “Dai, lasciami pagare”. Ho pranzato normalmente, ma non me l’hanno permesso.

…Ho incordato una racchetta da tennis?

Non molto tempo fa, perché normalmente quando sono a Monaco a volte incordo le mie racchette da solo. Quand’è stata l’ultima volta a Monaco? Due settimane fa, prima di Dubai. Mi ci vogliono 20 minuti. Sono abbastanza veloce.

…Ho cucinato per me o per altri?

A volte cucino. Se sono a Monaco e qualcuno viene da me, i miei amici, la mia ragazza, per me va bene cucinare, un pasto semplice. Non sono uno chef. L’ultima volta ho cucinato il pollo con le verdure. Prima ho cucinato la pasta al pomodoro.

…Ho incontrato un idolo d’infanzia?

Rafa, decisamente. Quando lo vedo, sono sempre piuttosto nervoso. È lo stesso con Roger. È sempre speciale incontrarli.

…Ho partecipato a un evento sportivo dal vivo diverso dal tennis?

Alle finali ATP Next Gen 2019, siamo andati a vedere Milan-Lazio. Penso che abbiamo perso 2-1. Sono un tifoso del Milan. Era strano perché eravamo l’intero gruppo insieme, con tutti i giocatori Next Gen. E’ stato 1-1 fino all’80’ e poi siamo andati via perché dopo la partita c’era un sacco di gente in giro. Dopo due minuti eravamo sotto 2-1. È stata una brutta, brutta giornata.