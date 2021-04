Tsitsipas serve ma perde la racchetta, Sinner però lo grazia: che rischio per il greco [VIDEO]

Episodio davvero curioso avvenuto nel corso del quinto game della semifinale del torneo ATP di Barcellona, in corso di svolgimento tra Stefanos Tsitsipas e Jannik Sinner. Il tennista greco si è ritrovato senza racchetta in mano subito dopo aver servito, rischiando di perdere clamorosamente il punto. Per sua fortuna, la risposta dell’azzurro è finita lunga oltre la linea di fondo campo, permettendo così al numero 5 del ranking ATP di salvarsi e conquistare il game. Un segnale che Tsitsipas ha colto immediatamente, dirigendosi poi verso la sua panchina per cambiare la racchetta. Ecco il video: