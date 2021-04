Il countdown è partito, il nuovo ‘Space Jam sta arrivando: diffuso il trailer ufficiale [VIDEO]

Il tempo scorre e ‘Space Jam: A New Legacy’ si avvicina sempre più all’uscita nelle sale, fissata il 16 luglio negli Stati Uniti e nel mese di settembre in Italia, dove arriverà con un titolo leggermente diverso: ‘Space Jam: New Legends’.

Alla vigilia di Pasqua è stato diffuso il trailer ufficiale, dal quale si evince quella che sarà la trama del film: LeBron James e il figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, dalla quale potranno uscire solo vincendo una partita di basket. A sfidarsi saranno i Looney Tunes, che King James guiderà come fatto da Michael Jordan nel 1996, contro i Goons, squadra all-star di NBA e WNBA. Bugs Bunny e gli altri cartoons sovvertiranno le convenzioni, sorprendendo anche King James con il loro modo di giocare.

Il cast

Ovviamente, il protagonista principale è LeBron James che interpreta il ruolo di se stesso, come fatto da Michael Jordan nel 1996. Una parte più complicata rispetto a quella di MJ, come ammesso dal regista Malcolm D. Lee: “ha dovuto recitare molto più di quanto abbia fatto Jordan nel film del 1996“. Il cattivo è Don Cheadle, mentre la famiglia di LeBron è formata dalla moglie Kamiyah (interpretata da Sonequa Martin-Green), dal figlio rapito Dom (Cedric Joe), dal primogenito Darius (Ceyair Wright) e dalla figlia Xosha (Harper Leigh Alexander). Confermata infine anche la presenza di Anthony Davis, Klay Thompson e della star Wnba Diana Taurasi.