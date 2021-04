Monte-Carlo ha un nuovo principe: Tsitsipas vince il suo primo Masters 1000

Stefanos Tsitsipas è il nuovo principe di Monte-Carlo. Il giovane tennista greco si è aggiudicato oggi pomeriggio la finalissima del torneo Masters 1000, battendo il rivale Rublev in soli due set.

Il numero 5 del ranking ATP ha fatto un percorso pulito, impeccabile e perfetto al torneo di Monte-Carlo, nel quale non ha lasciato per strada nemmeno un set, che non poteva che terminare nel migliore dei modi, ovvero con la vittoria del torneo. Tsitsipas ha sconfitto il russo numero 8 al mondo con un doppio 6-3. Per il 22enne di Atene è il primo successo in carriera in un Masters 1000, dopo le finali perse nel 2018 a Toronto e nel 2019 a Madrid. Per l’avversario, 23enne di Mosca, era la prima finale in un Masters 1000.

La sfida

Nel primo set break decisivo al secondo gioco; nella seconda frazione break nel terzo e nel nono e conclusivo game. Tre volte dunque Rublev ha perso il proprio servizio; mentre Tsitsipas non ha mai ceduto i giochi in cui era alla battuta.