Tiafoe uomo di grande rispetto! Il bellissimo gesto dopo la vittoria su Alcaraz a Barcellona [VIDEO]

Gli sport regalano sempre momenti speciali, da applausi. Nel tennis, come in tante altre discipline, capita spesso di vedere liti in campo tra rivali, ma tante altre volte, invece, ci sono episodi di sportività vera e pura.

Uno di questi episodi è avvenuto ieri al torneo ATP di Barcellona, al termine della sfida tra Tiafoe e Alcaraz.

Il bel gesto di Tiafoe

Il giovane tennista francese ha sconfitto ed eliminato dal torneo il 17enne spagnolo Alcaraz. Il match è durato un’ora e 44 minuti ed è finito col punteggio di 6-4, 7-6. Al termine della partita, i due tennisti si sono avvicinati alla rete per salutarsi, ma è stato ci che Tiafoe ha fatto dopo a sorprendere tutti: il francese, spostatosi nel centro della sua parte di campo per prendersi gli applausi, ha mostrato tutto il suo rispetto nei confronti del suo rivale, applaudendolo e chiedendo al pubblico di applaudirlo. Un gesto davvero speciale.