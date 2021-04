Superlega già al capolinea? Chelsea e City si tirano indietro, altri club pronti a seguirli

La Superlega è già al capolinea? Alcuni dei 12 fondatori del progetto presentato due sere fa, potrebbedo decidere di rinunciare. Sembra che l’Atletico Madrid abbia già fatto un passo indietro e anche il Barcellona potrebbe seguire l’esempio della squadra rivale, con i blaugrana pronti a subordinare “la decisione all’approvazione dei soci”, come spiegato dalla ‘rosea’.

Dall’Inghilterra arrivano notizie molto simili: Chelsea e Manchester City sono anche pronti a sfilarsi, con tutti gli altri club inglesi coinvolti nel progetto pronti a seguire il loro esempio.

Per questo motivo, vista l’incertezza di diversi club è stata convocata una riunione d’urgenza dei 12 club che hanno preso parte alla nascita della Superlega.

La rinuncia del City

Secondo la BBC il Manchester City sarebbe già uscito dal progetto: un indizio potrebbero essere le dimissioni del vicepresidente Ed Woodward, uno dei principali artefici della nascita della Superlega. Anche il Chelsea sarebbe sul punto di seguirlo.

Il Barcellona delega i soci

“Non entreremo a far parte della Superlega fino a quando i soci del nostro club non voteranno per essa, dovrà essere una loro decisione, mi sembra chiaro“, ha dichiarato Joan Laporta, presidente del Barcellona speigando che i blaugrana ci saranno solo se la maggioranza dei soci lo vorr.