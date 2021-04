L’importanza dello stretching: gli esercizi dell’esperta per un post allenamento perfetto [VIDEO]

La stagione calda si sta piano piano avvicinando: la primavera ha già regalato qualche giornata soleggiata e mite, tanto da spingere molti meteoropatici a riscoprire il piacere di fare attività fisica, di andare a correre all’aperto o fare jogging, per riprendere in mano la loro situazione fisica, dopo essersi lasciati andare troppo a lungo a causa della situazione creata dalla pandemia di coronavirus.

Sono tantissime le persone che non si affidano ad esperti, che pensano di potersi allenare in totale autonomia, seguendo app sportive, video di influencer o semplicemente qualche vecchia reminiscenza di attività sportiva. Tanti sono coloro che invece hanno deciso di non fermarsi, di approfittare della pandemia, del tempo extra a disposizione, chiusi in casa, per dedicarsi a se stessi e al proprio fisico, seguendo i consigli di allenatori e trainer con i quali stare in contatto tramite videochiamata.

Sia che siamo sportivi ormai esperti e costanti sia che siamo invece inesperti, sportivi occasionali, dobbiamo sapere che due cose sono fondamentali durante un allenamento, per evitare di incappare in fastidiose problematiche fisiche: il riscaldamento, da fare prima di inziare il nostro workout, e lo stretching finale.

Lo stretching

Lo stretching serve per allungare la muscolatura, per rendere articolazioni, muscoli e tendini più elastici e flessibili, per preparare il corpo all’attività fisica, per prevenire infortuni. Lo stretching prima di un allenamento aiuta a prevenire contratture e ad aumentare la capacità di movimento, ma è utilissimo anche nel post allenamento, per diminuire la sensazione di fatica e prevenire traumi muscolari e articolari.

Lo stretching è importante anche per rallentare la calcificazione del tessuto connettivo delle articolazioni ed attenuare quindi malattie come l’artrosi. E’ importante poi ribadire che lo stretching serve anche per migliorare la postura e diminuire lo stress fisico e mentale, grazie alla sua capacità di diminuire la pressione arteriosa e favorire la circolazione.

I consigli dell’esperta

Visto l’aumento delle persone che fatto attività fisica in autonomia ed in vista della riapertura delle palestre, con la quale in molti potrebbero arrivare con troppa foga e trascurare dettagli importantissimi, abbiamo chiesto consiglio alla nostra esperta per capire quali esercizi fare nel post allenamento per evitare atteggiamenti compensatori in seguito a dolori o affaticamento muscolare.

Laureata in Fisioterapia ed in Scienze Motorie e Sportive, con le qualifiche, tra le tante, di educatore scolastico, allenatore di base Fip e Preparatore Fisico Nazionale Fip, che nella sua esperienza lavorativa ha ricoperto anche il ruolo di Responsabile Territoriale Preparazione Fisica Fip Calabria,titolare del suo studio di fisioterapia a Reggio Calabria, la Dott.ssa Vozza ha preparato per noi un video nel quale mostra una serie di esercizi da svolgere dopo ogni allenamento.