Iñaki e Nico Williams, due fratelli all’Athletic Bilbao dopo 35 anni: una storia di rinunce e sacrifici

Uno accanto all’altro, con la maglia dell’Atheltic Bilbao addosso. Iñaki e Nico Williams hanno realizzato il proprio sogno, giocare insieme in Liga con lo storico club basco.

Un momento emozionante avvenuto mercoledì, al 62° minuto del match giocato al San Mames contro il Valladolid, quando Nico Williams ha debuttato in prima squadra dieci minuti prima dell’ingresso in campo del fratello Iñaki, arrivato invece alla 190ª partita consecutiva nel massimo campionato spagnolo. Un sogno realizzato per la gioia dei propri genitori, conosciutisi nel campo per rifugiati di Buduburam, alle porte di Accra in Ghana, prima di iniziare un lungo viaggio verso l’Europa.

L’odissea della famiglia Williams

Iñaki e il fratello Nico sono la prima coppia di fratelli che riesce a vestire contemporaneamente la maglia dell’Athletic Bilbao dopo 35 anni, gli ultimi erano stati Julio e Patxi Salinas esattamente nel 1986. Un piccolo record ottenuto grazie al coraggio dei genitori di Iñaki e Nico, riusciti ad attraversare insieme l’Africa per raggiungere l’Europa. Tanti gli ostacoli da superare soprattutto per la madre dei due che, pur essendo incinta, è stata costretta a saltare la rete che divide l’enclave spagnola in Africa di Melilla dal Marocco. Arrivati in Spagna, i signori Williams hanno raggiunto la città di Bilbao con l’aiuto della Caritas e di un prete chiamato Iñaki, nome dato poi al primogenito nel 1994 per omaggiare il proprio benefattore. Otto anni dopo poi la nascita di Nico a Pamplona, in Navarra, dove la famiglia si era trasferita per motivi lavorativi.

I ricordi

Il debutto di Nico con la maglia dell’Athletic Bilbao ha regalato un sorriso alla famiglia Williams, spingendo Iñaki e il fratello a scambiarsi tweet euforici sui social. Un legame speciale quello tra i genitori e i figli, confermato dalle parole espresse da Iñaki qualche mese fa nel corso di un’intervista a Cadena Ser: “quest’estate siamo andati in vacanza a Dubai con tutta la famiglia, abbiamo fatto una gita nel deserto. Mia madre è scoppiata a piangere perché diceva che le ricordava tutto ciò che ha sofferto quando ha attraversato il Sahara arrivando dal Ghana. Al sentirla parlare mi sono emozionato, ho pensato a tutto ciò che hanno sofferto i miei genitori per farmi arrivare fin qui, per darmi un futuro“. Un futuro che i due fratelli adesso hanno intenzione di costruire insieme, rendendo orgogliosi quei genitori che per loro hanno rischiato la vita dall’Africa fino all’Europa.