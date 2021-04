E’ nato in Malawi, ma la sua fortuna è stata quella di essere adottato all’età di 13 mesi da una famiglia che gli ha costruito giorno dopo giorno un futuro molto diverso rispetto ai suoi connazionali. Si chiama David Banda Mwale Ciccone Ritchie, un nome e ben quattro cognomi per identificarlo, ma sono gli ultimi due quelli che saltano maggiormente agli occhi. Questo 15enne infatti è il figlio adottivo di Madonna e del regista Guy Ritchie, ma la sua passione non è la musica bensì il calcio. Nella sua breve carriera ha già indossato la maglia delle giovanili del Benfica, per poi fare ritorno negli Stati Uniti per entrare nella Juventus Academy di Los Angeles.

La (breve) carriera

Fin dai primi anni della sua infanzia, David ha sempre manifestato la sua passione per il calcio, preferendolo alla musica e alla cinematografia che hanno reso famosi i suoi genitori adottivi. Madonna lo ha sempre assecondato, trasferendosi addirittura insieme a lui in Portogallo quando, ancora 11enne, David è stato selezionato per vestire la maglia delle giovanili del Benfica. Avrebbe potuto finire anche alla Juventus, ma è stata la madre a scegliere il Portogallo ritenendo Torino più adatta a intellettuali che a giovani in cerca anche di divertimento. Tre gli anni trascorsi a Lisbona, prima del ritorno con l’intera famiglia negli Stati Uniti per entrare nella Juventus Academy di Los Angeles, società co-fondata da Alessandro Del Piero che confluisce nel “LA10 Fc“, ossia il club californiano di cui è proprietario proprio l’ex capitano bianconero.

Struttura fisica

David Banda non è ancora un calciatore formato, considerando i suoi 15 anni di età, ma gli addetti ai lavori sono rimasti impressionati dalla sua imponente struttura fisica, che gli permette di sfruttare le lunghe leve nei contrasti. Da migliorare c’è sicuramente la tecnica individuale, ma il tempo c’è eccome vista la sua giovanissima età. Il passaggio dal Benfica all’Academy della Juventus potrebbe sembrare un passo indietro nella sua carriera, ma invece potrebbe trasformarsi nel giusto trampolino di lancio per una carriera che mamma Madonna aspetta solo di veder sbocciare.