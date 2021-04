Stagione finita per Jamal Murray: il ginocchio fa un movimento innaturale, l’infortunio è tremendo [VIDEO]

Cattivissime notizie per i Denver Nuggets! Jamal Murray ha terminato in anticipo la sua stagione a causa di un terribile infortunio procuratosi durante la sfida contro i Golden State Warriors.

Il playmaker canadese, che dalla bolla di Orlando dello scorso anno ha ottenuto risultati davvero strepitosi, con medie di 21.2 punti ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. A confermarlo è stato il risultato della risonanza magnetica effettuata nella mattinata di ieri.

Murray dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico, ma non è stata ancora fissata una data per l’operazione. Quel che è certo è che la sua stagione è, purtroppo per lui e per i Nuggets, finita.