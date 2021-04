Inizia una nuova era, la ‘Sprint Race’ riporta (finalmente) lo spettacolo in Formula 1

La Formula 1 entra in una nuova era, ma lo fa per il momento a piccoli passi. Nel Mondiale 2021 infatti entrerà in vigore la ‘Sprint Race‘, un nuovo format che modificherà il week-end di gara per il momento solo in tre Gran Premi della stagione, per diventare eventualmente obbligatoria nel 2022.

Il progetto ‘Sprint Race’ è stato reso ufficiale nella giornata di ieri, il nuovo format debutterà a Silverstone, per essere poi riproposto a Monza e Interlagos: queste sono le gare scelte per far esordire nel 2021 questa ‘Sprint Race‘ che rischia di cambiare in maniera drastica il week-end di Formula 1. La denominazione inoltre sarà ufficialmente quella di ‘Qualifying Sprint‘, per lasciare il concetto di gara legato solo a quella della domenica.

LEGGI ANCHE: Degrado anomalo e long-run poco convincenti: la Ferrari è già un rebus in Bahrain

Cambiamento

Ben venga il cambiamento e l’aumento dello spettacolo in una Formula 1 diventata negli ultimi anni troppo noiosa, con una Mercedes dominante e gli altri team costretti a inseguire. L’inserimento di un’altra gara a ridosso di quella domenicale rischia di scombussolare i piani di tutti, rendendo più imprevedibile non solo il sabato, ma anche il Gran Premio successivo. Un’ottima idea quella avuta dai vertici del circus, impegnati a restituire alla Formula 1 quella spettacolarità che meritano non solo gli addetti ai lavoro, ma soprattutto gli appassionati.

LEGGI ANCHE: La Formula 1 sbarca a Portimao, gli orari del GP del Portogallo

Cos’è la Sprint Race?

Il nuovo format della ‘Sprint Race’, che verrà comunque denominata ‘Qualifying Sprint‘, consiste in una vera e propria gara di 100 chilometri, gli stessi più o meno che le macchine coprono durante le libere, che non solo definisce lo schieramento di partenza del Gran Premio, ma assegna anche un punteggio. Inizialmente la decisione sembrava essere quella di assegnare la metà dei punti attribuiti dalla gara, ma i vertici della F1 hanno deciso di dare 3 punti al vincitore, 2 al secondo classificato e 1 al terzo. I team inoltre incasseranno soldi supplementari, aumentando i propri ricavi. Cambia dunque anche il programma del venerdì, con una sessione di libere al mattino e le qualifiche (con lo stesso formato attuale) per stabilire lo schieramento di partenza della ‘Sprint Race’ del sabato.

Il nuovo format

Venerdì:

Un turno di prove libere da 60 minuti con 2 set di gomme per team da scegliere liberamente

Format normale delle qualifiche al pomeriggio con soli 5 treni di Soft consentiti per pilota.

Sabato:

Secondo turno di prove libere da 60 minuti con un set di gomme per team da scegliere liberamente

Sprint Qualifyng di 100 chilometri al pomeriggio con 2 set di gomme che i team potranno scegliere liberamente.

Domenica:

Gran Premio ordinario in cui i team potranno utilizzare i 2 set di gomme rimanenti

Le reazioni

Felice e soddisfatto Jean Todt, presidente della FIA: “sono lieto di vedere che la Formula 1 sta cercando nuovi modi per coinvolgere i suoi fan e ampliare lo spettacolo di un weekend di gara attraverso il concetto delle Qualifiche Sprint. È stato reso possibile grazie alla continua collaborazione tra la FIA, la Formula 1 e tutte le squadre. La F1 sta dimostrando di essere più forte che mai con tutte le parti interessate che lavorano insieme. Molto è stato fatto per garantire che gli aspetti sportivi, tecnici e finanziari del format siano equi”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Stefano Domenicali, presidente della Formula 1: “siamo entusiasti di questa nuova opportunità che porterà ai nostri fan un weekend di gara ancora più coinvolgente nel 2021. Vedere i piloti darsi battaglia per tre giorni sarà un’esperienza incredibile e sono sicuro che i piloti apprezzeranno la lotta. Sono lieto che tutte le squadre abbiano sostenuto questo piano”.