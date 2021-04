Uno split spare assurdo, Anthony Neuer nella storia del bowling: l’impresa del “Ginger Assassin” [VIDEO]

Il bowling è uno sport affascinante, poco seguito nelle sue competizioni ufficiali, ma apprezzatissimo da molti, che in maniera amatoriale, spesso amano divertirsi con gli amici e sfidarsi nelle piste. Il bowling professionistico è però davvero appassionante: è interessante e curioso vedere come gli atleti di bowling lanciano la palla, che strategie usano, che effetti danno al loro ‘lancio’ e quali colpi riescono ad effettaure.

Lo strike è uno dei risultati più cercati, ovviamente, ma ci sono delle combinazioni di split davvero interessanti, impossibili, o quasi, che rendono le partite emozionanti e piene di spettacolo, come accaduto domenica, nella semifinale degli US Open.

Il colpaccio di Anthony Neuer

Il professionista Anthony Neuer è riuscito in un colpo che è stato realizzato l’ultima volta molto prima che lui nascesse. Nel settimo frame della sua semifinale agli US Open contro Jakob Butturff, il diciottenne Neuer è riuscito a convertire uno split spare 7-10. Neuer è solo la quarta persona nella storia a convertire la divisione notoriamente difficile in una partita televisiva, e la prima dal 1991. È stato un risultato incredibile. Neuer, purtroppo, quella partita poi l’ha persa, ma il suo colpo resterà nella storia. PRima di domenica, gli unici giocatori di bowling a riuscire nella conversione della divisione 7-10 in tv sono stati Mark Roth, John Mazza e Jess Stayrook.

È stato un grande fine settimana per Neuer. È appena arrivato al PBA Tour chiudendo al terzo posto un campionato importante e portando a casa $ 12.000.

Come ha fatto

In molti si domandano come Neuer sia riuscito a buttare giù i due birilli opposti. Ginger Assassin, questo il soprannome del giocatore di bowling ha azzeccato il colpo. I comuni mortali avrebbero festeggiato anche nel caso in cui fossero riusciti ad abbattere anche uno solo dei due birilli, anzichè far finire la palla al centro e fare ‘goal’, ma Neuer ha avuto un motivo davvero incredibile per festeggiare.

Il mancino ha mandato la sua palla a sfrecciare lungo la corsia facendola schiantata contro il birillo nell’angolo posteriore destro. La palla lo ha colpito con una forza tale che il birillo ha sbattuto contro il muro ed è rimbalzato sulla palla dietro la corsia finendo contro il birillo nell’angolo sinistro. Ma è inutile soffermarsi sulla spiegazione scritta, per capire bisogna guardare e riguardare il video. Video che su Twitter è stato visualizzato oltre 2,7 milioni di volte.

Le parole di Anthony Neuer

“È stato piuttosto interessante, onestamente. Voglio dire, non dirò che è stato male. Non me l’aspettavo. Voglio dire, stavo andando via e mi sono guardato indietro e l’ho visto imbattersi, ed ero semplicemente scioccato“, ha dichiarato Neuer al termine della partita. Nato a Lewisburg nel 2002, Anthony è figlio di Andy Neuer, che nel 1994 vinse il PBA Tour.