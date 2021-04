Scintille Verstappen-Hamilton, spunta una ‘spallata’ nel parco chiuso: clima elettrico a Imola [VIDEO]

Episodio curioso avvenuto a Imola, in particolare durante le interviste del parco chiuso ai primi tre classificati al termine delle Qualifiche.

Protagonisti Max Verstappen e Lewis Hamilton, entrati in ‘rotta di collisione’ in occasione di un incrocio pericoloso che a molti è sembrato un gesto di sfida. L’olandese della Red Bull e l’inglese della Mercedes si sono assestati una decisa spallata che non è sfuggita all’occhio attento delle telecamere della Formula 1, che l’hanno subito rimandata in onda per capire cosa potesse esserci davvero dietro quel curioso gesto. Un caso oppure un atto di sfida? Non resta che attendere il Gran Premio di Imola per scoprirlo…

