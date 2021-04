Cinque squadre per tre posti, la lotta per la zona Champions è sempre più incerta: la situazione

La lotta per la zona Champions si fa sempre più entusiasmante in Serie A, con cinque squadre che continuano a battagliare per tre posti disponibili, essendo già uno assegnato all’Inter insieme (quasi) allo Scudetto.

Il Milan chiama con la vittoria nell’anticipo a Parma e le avversarie rispondono presente, conquistando tre punti pesantissimi per continuare a cullare il sogno di staccare il pass per la prossima edizione della Champions League. La Juventus stende il Genoa all’Allianz Stadium, il Napoli si impone al Ferraris contro la Sampdoria e la Lazio vince in extremis sul campo dell’Hellas Verona, segnando il decisivo 0-1 nel recupero con Sergej Milinkovic-Savic.

Sofferenza

Tre vittorie sì, ma ottenute con grande sofferenza. Suda anche la Juventus nonostante il 3-1 finale arrivato contro il Genoa, con i rossoblù capaci di riaprire la contesa a inizio secondo tempo prima di capitolare sotto i colpi di McKennie. I bianconeri tornano così a meno 1 dal secondo posto del Milan, tenendo a distanza il Napoli in attesa del risultato dell’Atalanta, impegnata stasera sul campo della Fiorentina. Pomeriggio complicato anche per il Napoli, che ringrazia Fabian Ruiz e Osimhen per i tre punti ottenuti sul campo della Sampdoria. Gli azzurri entrano momentaneamente tra le prime quattro, sperando in un passo falso della squadra di Gasperini costretta a vincere per riprendersi la top-4.

Lazio in corsa

Nella bagarre per la zona Champions c’è di diritto anche la Lazio, a quota 55 ma con una partita ancora da recuperare. I biancocelesti devono rigiocare la sfida con il Torino non disputatasi per Covid e, in caso di successo, salirebbero a quota 58 e dunque in piena corsa per la top-4. Il gol di Milinkovic-Savic tiene accesa la speranza per la squadra di Inzaghi, che senza la testata del serbo avrebbe potuto dire addio ai propri sogni di gloria. Invece la Lazio è ancora lì e continua a sognare uno dei primi quattro posti, tenendo alle proprie spalle una Roma che appare al momento esclusa dal ballo. Il finale però è ancora tutto da scrivere, a otto giornate dalla conclusione nulla può essere dato per scontato…

La situazione per la zona Champions

Inter 74 Milan 63 Juventus 62 Napoli 59 Atalanta 58* Lazio 55* Roma 51*

*Una partita in meno