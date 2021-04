Siparietto tv tra Del Piero e Guardiola nel post PSG-City: “quando mi dai ripetizioni?”

Serata soddisfacente e positiva, quella di ieri, per Pep Guardiola: l’allenatore del Manchester City torna a casa con in tasca un bottino prezioso, ovvero la vittoria per 1-2 contro il PSG nella semifinale d’andata di Champions League.

Siparietto con Del Piero

Una vittoria che ha permesso a Guardiola di essere sorridente e scherzoso nelle interviste post partita. Ai microfoni Sky ha affermato: “Noi siamo una buona squadra quando siamo noi… sembro Francesco De Gregori che dico ‘la storia siamo noi’… intendo il fatto di esprimerci per quello che siamo. In semifinale di Champions la paura di perdere ti rende spesso più timido, ma quando ci si lascia andare, se giochiamo come sappiamo… siamo noi“.

Successivamente Guardiola è stato protagonista di un simpatico siparietto con Alessandro Del Piero: “Quand’è che hai un paio di giorni liberi così vengo a prendere qualche ripetizione?“, ha chiesto l’ex giocatore della Juventus all’allenatore catalano.

“Quando vuoi, anzi, quando riaprono, vengo in Italia. Mi manca tanto la pasta”, ha risposto Guardiola.