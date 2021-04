Jannik Sinner nulla può contro Djokovic a Monte-Carlo: una lezione importante per il giovane italiano

Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Monte-Carlo. Il giovane italiano, reduce dal secondo posto al torneo ATP di Miami, ha ceduto oggi al numero 1 al mondo. La sfida tra il talento azzurro e Novak Djokovic era attesissimo, ma purtroppo Sinner non è riuscito a mettere troppo in difficoltà il suo rivale serbo.

Djokovic ha trionfato in due set, dopo un’ora e 36 minuti di gioco, col punteggio di 6-4, 6-2. Per Sinner, comunque, la sconfitta di oggi si trasformerà, dopo aver smaltito la delusione, che è giusto che ci sia, in una importante lezione, che servirà al giovane tennista italiano di crescere ancor di più e accumulare l’esperienza giusta per sapere come poter mettere in difficoltà i top players nei prossimi match.

Un ko sicuramente deludente, ma che fa capire a Sinner dove migliorare e che, soprattutto, regala al giovane italiano una maggiore consapevolezza del suo talento, come mostrato dal rispetto che il numero 1 al mondo ha avuto oggi in campo nei confronti del suo rivale, consapevole della sua bravura e della sua pericolosità, certo di non dover mai abbassare la guardia e prendere la situazione sotto gamba.

Cecchinato ko

Una doppia eliminazione azzurra in questo pomeriggio a Monte-Carlo. Anche Cecchinato è stato eliminato dal torneo, per mano di Goffin, in un match terminato dopo un’ora e 5 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6-0.