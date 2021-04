Sinner impressionante! Bublik non nasconde il suo stupore, simpatico siparietto a bordo campo: “non sei umano amico”

Jannik Sinner ha staccato ieri sera il pass per la semifinale del Miami Open. Il giovane tennista italiano ha trionfato in due set contro Alexander Bublik, che è rimasto sbalordito dal talento e dalle giocate del suo rivale italiano. Si tratta della seconda volta che Bublik viene sconfitto dal 19enne questo mese: dopo la sconfitta in tre set a Dubai due settimane fa.

La reazione di Bublik

Dopo il match point, Bublik non ha resistito a porre una curiosa e divertente domanda al suo avversario. Il 23enne russo crede che il suo avversario azzurro non sia umano. “Non sei un umano, amico. Hai 15 anni e giochi così. Buon lavoro“, ha detto Bublik a Sinner a fine partita.

Sinner, di anni ne ha 19 e non 15, ma è l’ottavo tennista più giovane ad arrivare ins emifinale nel torneo Masters 1000 di Miami: tra gli 8 tennisti che fanno parte di questo record speciale spiccano nomi del calibro di Agassi, Hewitt, Nadal, Djokovic e Murray.

Nella sua conferenza stampa post-partita, Bublik ha elogiato il suo avversario e ha raccontato il divertente scambio post partita.

Le parole di Bublik

“Non è umano. Questo è un dato di fatto. Gli ho chiesto se è umano o no, perché per me è molto sorprendente che un ragazzo della sua età abbia questa forza mentale che molti, molti altri giocatori non hanno. L’ho chiamato robot un paio di volte durante la partita, ma lo faccio in modo molto sincero perché è davvero un grande giocatore“, ha affermato in conferenza stampa.

“Ho giocato con lui in un momento cruciale nel tie-break … e lui ha tirato fuori due incredibili tiri quando era 5/4“. Bublik è rimasto impressionato dal costante miglioramento del giovane tennista azzurro.

La crescita di Sinner

Due anni fa, Sinner si è piazzato al 322° posto della classifica FedEx ATP. A quel tempo, aveva ottenuto una serie di 16 vittorie consecutive tra l’ATP Challenger Tour e gli eventi ITF in Italia.

Ora il secondo giocatore più giovane nella Top 100, Sinner, è un due volte titlist dell’ATP Tour con un’apparizione ai quarti di finale di Grande Slam.

“È forte. È mentalmente forte, è forte fisicamente. È un grande giocatore. Ha 19 anni e sta avendo questo impatto sul Tour. Jannik è costruito in maniera diversa rispetto ad altri giovani. L’ho detto al suo allenatore. Sono molto contento de] modo in cui ho giocato, e sono felice per lui. È bello vedere alcuni giovani che crescono in questo modo“, ha concluso Bublik.