Sinner, che spettacolo! Jannik in finale al Miami Open: Bautista battuto in rimonta

Che spettacolo questi giovani! Dall’Italia del tennis arriva una nuova settimana ricca di emozioni. Dopo lo show di Lorenzo Musetti al torneo ATP di Acapulco, adesso è arrivato il turno di Jannik Sinner per regalare una parentesi di gioia a tutti gli italiani che stanno vivendo per la seconda volta le feste di Pasqua chiusi in casa a causa dell’emergenza coronavirus.

Jannik Sinner in finale

Il 19enne azzurro ha raggiunto un traguardo davvero speciale: Sinner ha infatti staccato il pass per la finalissima del Miami Open. Il giovane tennista azzurro ha trionfato questa sera contro Bautista nel match valido per la semifinale del torneo Masters 1000. A Sinner è servita però una rimonta per aggiudicarsi la vittoria: il tennista azzurro non ha affrontato un match facile. Sinner ha trionfato dopo due ore e 31 minuti di gioco col punteggio di 5-7, 6-4, 6-4 e adesso attende di sapere chi tra Rublev e Hurkacz sarà il suo rivale nella finale di domenica.