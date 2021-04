“Il sesso secondo Layla”, Rocco Siffredi con Valentina Tomirotti e Nadia Lauricella per infrangere i tabù su sesso e diversità

Quarto appuntamento con la seguitissima rubrica “Il sesso secondo Layla” e Rocco Siffredi a fare da padrone di casa e vestire i panni del Dr Rocco. Ospiti d’eccezione del Dr. Rocco saranno Valentina Tomirotti blogger mantovana conosciuta nel web come Pepitosa e Nadia Lauricella, influencer siciliana. Valentina e Nadia raccontano la loro quotidianità, le sfide imposte dalla disabilità e dimostrano come superare i limiti posti dalla condizione fisica, accettarsi e amarsi. In questo nuovo appuntamento i protagonisti si confronteranno su temi che ancora oggi rappresentano dei tabù.

Nadia, Valentina e Rocco, accomunati dalla voglia di superare gli schemi e infrangere le barriere spesso imposte dalla società, sfateranno miti e infrangeranno i tabù che circondano il sesso e la diversità. Il salotto virtuale di Layla è uno spazio dove discutere e approfondire, con ironia e leggerezza qualcosa in più sulla sessualità e i diversi modi di vivere l’intimità, vi aspettiamo!

L’appuntamento è in diretta alle ore 22.00 il giorno 04 Maggio 2021 sul profilo IG @laylacosmetics e a seguire sempre disponibile sul canale IGTV