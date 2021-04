Sfuma il sogno di Rovanpera: terribile incidente al Rally di Croazia

Incidente al Rally di Croazia! Rovanpera vede svanire il suo sogno e la sua leadership è durata davvero poco. Il leader del campionato del mondo è caduto a pochi chilometri dall’inizio della prima tappa nel terzo round dell’anno.

Dopo solo 5 km dal via, il giovane finlandese è caduto in un dirupo nella prima tappa del Rally di Croazia, dicendo addio al suo sogno. La Toyota numero 69 di Rovanpera è finita lunga in una curva a destra ribaldandosi contro un albero e ha spiegato.

Le parole di Rovanpera

“Sono molto turbato. L’intera fase di apertura è stata super scivolosa e abbiamo sofferto molto di sottosterzo. Ho provato ad attaccare, ma su quella rapida curva a destra la presa era completamente sparita e siamo usciti dalla strada tra gli alberi. Mi dispiace molto per la squadra. È stato un mio errore e imparerò da esso. I meccanici controlleranno l’auto per vedere se può essere riparata per domani“, ha dichiarato Rovanpera.