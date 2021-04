Roma orgoglio d’Italia, la semifinale di Europa League è realtà: c’è solo lo United prima di Danzica

Ieri è stato il turno della Champions, oggi è toccato all’Europa League conoscere le quattro squadre che si affronteranno in semifinale.

Tra queste ci sarà anche la Roma di Paulo Fonseca, riuscita a eliminare l’Ajax e ad approdare al penultimo atto della competizione, sognando adesso la finale di Danzica. Una serata complicata per i giallorossi, messi sotto per gran parte del match fino all’1-1 di Edin Dzeko, fondamentale per spegnere le velleità degli olandesi e staccare il pass per le semifinali. Non sarà però facile per la Roma riuscire a guadagnarsi l’accesso in finale, dal momento che dovrà vedersela con il Manchester United di Solskjaer, già giustiziere del Milan negli ottavi di finale.

Le altre semifinaliste

Tutto facile per i Red Devils nel doppio confronto con il Granada, steso sia all’andata che al ritorno senza subire nemmeno un gol. Bastano l’acuto di Cavani e un’autorete a Old Trafford, episodi che chiudono il discorso qualificazione e permettono agli inglesi di concentrarsi sulla prossima sfida con la Roma, ultimo ostacolo prima della finale di Danzica. Nell’altra semifinale invece si sfideranno il Villarreal e l’Arsenal, riusciti a eliminare rispettivamente Dinamo Zagabria e Slavia Praga. La squadra di Unai Emery non soffre affatto con i croati, mettendo in ghiaccio la qualificazione nel primo tempo. Stesso dicasi per l’Arsenal, che passa il turno grazie al poker in terra ceca. L’andata delle semifinali è in programma giovedì 29 aprile, mentre il ritorno è fissato per giovedì 6 maggio.

Le due semifinali

Roma-Manchester United

Villarreal-Arsenal