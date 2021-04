Lo Scudetto torna a Civitanova, la Lube Campione d’Italia: il punto della vittoria è spaziale [VIDEO]

La Lube Civitanova ha ritrovato la gioia di alzare al cielo la coppa di campione d’Italia. La squadra di Giulianelli ha trionfato in Gara-4 contro Perugia, aggiudicandosi lo Scudetto grazie al 3-1 alla squadra avversaria. 24° trofeo in bacheca per la Lube, che non viveva queste emozioni da due anni.

Applausi per Osmany Juantorena, che con la Lube ha vinto 3 dei suoi 5 Scudetti italiani e che è stato decisivo per la squadra di Civitanova.

Il punto della vittoria

L’ultimo punto, quello dela vittoria, della Lube Civitanova, è stato davvero spaziale. Un palleggio indietro di Luciano De Cecco, che ha sorpreso la squadra avversaria e ha permesso a Civitanova di festeggiare per la vittoria dello Scudetto.