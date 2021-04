Storia d’amore finita tra Sandro Tonali e Giulia Pastore, la ex svela: “non lo conoscevo abbastanza”

Non è certamente un periodo semplice per Sandro Tonali, il centrocampista del Milan sta trovando poco spazio in maglia rossonera e, come se non bastasse, ha visto chiudersi la sua storia d’amore con la fidanzata Giulia Pastore. I due si sono lasciati nonostante sembrassero molto innamorati, è stata la ragazza a prendere la decisione di separarsi perché qualcosa tra di loro si era rotto. La stessa Giulia è uscita allo scoperto, spiegando sui social i motivi che hanno spinto lei e Sandro Tonali a chiudere la loro storia d’amore.

Sandro Tonali e Giulia Pastore: i motivi della rottura

Giulia Pastore ha spiegato ai propri followers cosa è accaduto con Sandro Tonali: “io e Sandro ci siamo lasciati. Me ne sono andata di casa perché non stavo più bene, a quanto pare non lo conoscevo abbastanza. Devo dire che da quando me ne sono andata sto molto meglio, probabilmente non ero così felice come pensavo… Gli vorrò sempre bene, abbiamo condiviso tantissime emozioni insieme. Non fa mai bene chiudere una relazione, ma ho deciso di pensare prima alla mia felicità”.