E’ sempre una mera questione di soldi: rottura definitiva tra la Nike e la famiglia di Kobe Bryant

Il 13 aprile 2021 è scaduto ufficialmente il contratto di sponsorizzazione firmato da Kobe Bryant con la Nike, un accordo non rinnovato dalla vedova Vanessa per motivi che sono ancora in via di definizione.

Le parti non hanno raggiunto un’intesa, pare per questioni economiche, così il legame tra la Nike e il ‘Black Mamba‘ si è interrotto dopo 18 anni di proficua collaborazione. L’ultimo rinnovo della partnership era arrivato simbolicamente il 13 aprile 2016, giorno del ritiro di Kobe Bryant dalla NBA: in quell’occasione il giocatore americano firmò un prolungamento simbolico di 5 anni con la Nike. Quel contratto adesso è scaduto e la vedova Vanessa ha deciso di non rinnovarlo, come riporta una nota ufficiale: “il contratto è terminato lo scorso 13 aprile, Kobe e la Nike hanno collaborato nella realizzazione di alcune delle scarpe sportive più belle di sempre, adorate dai tifosi e dagli appassionati in giro per il mondo“.

I motivi

L’emittente televisiva ESPN ha provato a ricostruire i motivi di questo mancato accordo, legandoli ad un rapporto già deterioratosi tra Kobe Bryant e la Nike subito dopo il rinnovo quinquennale arrivato nel 2016, interrotto poi bruscamente con la morte del Black Mamba avvenuta nel gennaio del 2020. Una situazione che ha creato una spaccatura tra l’azienda statunitense e la vedova Vanessa, che pare non abbia accettato l’offerta economica della Nike: “la mia speranza sarà sempre quella di permettere ai tifosi di Kobe di indossare e vestire i prodotti con il suo marchio” le parole di Vanessa. “Continuerò a lottare perché ciò accada: tutto ciò che riguarda Kobe, ogni nuova produzione, viene venduta completamente in pochi secondi. Questo racconta tutto. Speravo di raggiungere un accordo per tutta la vita con Nike che riflettesse l’eredità di mio marito, per onorarli al meglio e tutto ciò non cambierà mai“.

La nota della Nike

Fonti vicine alla Nike hanno assicurato che l’offerta dell’azienda non è stata di gradimento della famiglia, che si aspettava un’offerta a vita come quelle presentate a Michael Jordan o LeBron James. L’azienda americana ha voluto dunque fare chiarezza sulla questione riguardante il mancato rinnovo della partnership con la famiglia Bryant, diramando un comunicato ufficiale: “Kobe Bryant è stato una parte fondamentale per Nike nel creare una profonda connessione e un profondo legame con i clienti. Ci ha spinto a essere migliori. Nonostante il suo contratto e il rapporto di lavoro con noi sia giunto al termine, Kobe resta un membro della famiglia Nike che continueremo ad amare in maniera intensa“. Kobe aveva già avviato un progetto per gestire il suo brand in autonomia, cosa che farà adesso la moglie Vanessa insieme al suo fidato staff, con il quale proverà a mantenere il marchio ‘Mamba‘ al vertice del mercato.