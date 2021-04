Obiettivo centrato, Sonego vince il Sardegna Open: è il primo trionfo sulla terra rossa

Lorenzo Sonego si regala un sogno, vincendo il torneo ATP di Cagliari grazie al successo in finale contro Laslo Djere. Un pomeriggio dolcissimo per il tennista italiano, che si impone per la prima volta sulla terra rossa, incamerando il secondo torneo del circuito dopo quello di Antalya 2019.

Una partita complicatissima per Sonego, risolta solamente al terzo set dopo essere passato in svantaggio al termine del primo parziale, chiuso in scioltezza da Djere in 46 minuti. Uno schiaffo che sveglia l’azzurro, capace di alzare il ritmo del match e ribaltare il risultato, chiudendo la pratica con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4 dopo tre ore di battaglia.

Best ranking

Una vittoria esaltante per Lorenzo Sonego che, grazie al successo su Djere, centra il suo best ranking in carriera entrando per la prima volta nei top-30: sarà 28° da lunedì 12 aprile. Un risultato ottenuto grazie alla prestazione sfornata oggi dall’azzurro, riuscito a passare in vantaggio nei confronti diretti con Djere, fino ad oggi in perfetta parità con un trionfo a testa. Una settimana da sogno per Sonego quella trascorsa a Cagliari, dove è riuscito a vincere non solo il titolo in singolare ma anche quello in doppio, trionfando ieri in coppia con Andrea Vavassori.