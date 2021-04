Sinner porta in alto la bandiera italiana a Barcellona: Bautista Agut ko in due set

Jannik Sinner non si ferma a Barcellona. Se a Monte-Carlo il giovane italiano si è arreso al secondo turno, cedendo al numero1 al mondo Novak Djokovic, in Spagna il 19enne ha staccato il pass per i quarti di finale del torneo, mandando al tappeto lo spagnolo Bautista Agut.

Sinner, numero 19 del ranking ATP, ha sconfitto il rivale spagnolo, all’11° posto nella classifica mondiale in due set, dopo quasi due ore di gioco, col punteggio di 7-6, 6-2. Agli ottavi di finale Sinner dovrà fare i conti con Rublev, finalista del torneo ATP Masters 1000 di Monte-Carlo.

E’ la terza volta in pochi mesi che Sinner e Bautista si sfidano ed è la terza vittoria consecutiva per il tennista azzurro, unico rimasto in gara a Barcellona dopo la squalifica di ieri di Fabio Fognini.