Che spettacolo questa Pramac! Strepitosa doppietta a Doha: prima pole position in carriera per il rookie Jorge Martin

Una domenica strepitosa in Qatar! Le qualifiche del Gp di Doha hanno regalato emozioni indimenticabili. Da una parte il clamoroso flop di Valentino Rossi, che domani partirà dalla penultima posizione in griglia di partenza, dall’altra, invece, il fantastico risultato del team Pramac e del debuttante Jorge Martin.

La prima pole in MotoGp di Martin

E’ stato lo spagnolo della Ducati Pramac, al suo primo anno nella classe regina, a conquistare oggi la pole position del Gp di Doha, secondo appuntamento della stagione 2021 di MotoGP, precedendo il suo compagno di squadra Johann Zarco. Terzo invece Maverick Vinales, vincitore della prima gara dell’anno.

Sesto posto invece per Pecco Bagnaia, che la scorsa settimana ha conquistato la pole position. Nono invece il campione del mondo Joan Mir.

L’emozione di Jorge Martin

“E’ stata una bella pole, ho guidato al meglio. Ero al limite, non ho fatto errori e ho dato il 100 per cento: non sapevo se avrei finito le curve, ma ce l’ho fatta e questo mi ripaga dopo tanto lavoro. Domani per la gara sara’ comunque difficile“, queste le prime parole dello spagnolo al termine delle qualifiche.

La griglia di partenza del Gp di Doha

Questa la griglia di partenza del Gran Premio di Doha:

1ª fila 1. Jorge Martin, 2. Johann Zarco, 3. Maverick Vinales

2ª fila 4. Jack Miller, 5. Fabio Quartararo, 6. Francesco Bagnaia

3ª fila 7. Aleix Espargaro, 8. Alex Rins, 9. Joan Mir

4ª fila 10. Franco Morbidelli, 11. Stefan Bradl, 12. Miguel Oliveira

5ª fila: 13. Luca Marini, 14. Alex Marquez, 15. Pol Espargaro

6ª fila: 16. Takaaki Nakagami, 17. Danilo Petrucci, 18. Brad Binder

7ª fila: 19. Enea Bastianini, 20. Iker Lecuona, 21. Valentino Rossi

8ª fila: 22. Lorenzo Savadori