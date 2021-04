Che peccato per Musetti a Cagliari, Djere gli sbarra la strada nei quarti: Sonego invece vola in semifinale

Niente da fare per Lorenzo Musetti nei quarti di finale del torneo ATP di Cagliari, il giocatore italiano si arrende al serbo Djere al termine di un match combattutissimo, risolto dal numero 57 del ranking solo al terzo set.

Una sfida ricca di emozioni e colpi di scena, iniziata con il freno a mano tirato da parte dell’azzurro, finito sotto nel punteggio dopo il primo set. Il secondo parziale invece sorride a Musetti, bravo a pareggiare i conti prima di cedere di schianto nell’ultimo set e consegnare la vittoria a Djere con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-2 dopo più di due ore di partita. In semifinale il serbo affronterà il vincente del match tra Basilashvili e Struff, in campo nel tardo pomeriggio di oggi.

Sonego in semifinale

Al contrario di Musetti, Lorenzo Sonego riesce a staccare il pass per la semifinale del torneo ATP di Cagliari, superando in rimonta Yannick Hanfmann. Il tennista italiano prima va sotto nel punteggio, per poi risalire la china e prendersi il successo con il punteggio di 3-6 7-6 6-3 dopo due ore e 45 minuti di partita. Un match abbastanza complicato per il numero 34 del ranking, bravo a rimanere in partita nonostante un avvio complicato e a migliorare il proprio gioco nel corso della sfida, vinta grazie all’ottimo servizio. Lorenzo Sonego in semifinale se la vedrà con Taylor Fritz, abile a superare in due set lo sloveno Bedene.