Niente da fare per Lorenzo Musetti nel secondo turno del torneo ATP di Barcellona, il tennista azzurro si arrende a Felix Auger-Aliassime, dilapidando un set di vantaggio e cedendo con il punteggio di 4-6 6-3 6-0 dopo poco più di due ore. Una sfida ricca di colpi di scena ed emozioni nei primi due parziali conclusi in parità, prima del tracollo dell’italiano nell’ultimo e decisivo set, giocato con alcuni problemi fisici. Un parziale di 9 game consecutivi che non lascia scampo a Musetti, costretto a lasciare strada ad Auger-Aliassime, che agli ottavi se la vedrà per la quinta volta il connazionale Denis Shapovalov.

Fuori anche Gaio

Non solo Lorenzo Musetti, anche Federico Gaio non riesce a staccare il pass per gli ottavi di finale del torneo ATP di Barcellona. Incontro proibitivo però per l’azzurro, trovatosi di fronte nientemeno che Andrey Rublev, recente finalista al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il russo non lascia scampo al giocatore italiano e lo annienta con il punteggio di 6-4, 6-3 dopo un’ora e mezza di partita. Agli ottavi Rublev affronterà lo spagnolo Ramos, abile a superare in due set Mannarino.