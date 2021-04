Il Manchester United gioca a tennis con la Roma, 45 minuti non bastano per evitare una figuraccia

Dura solo un tempo la Roma all’Old Trafford, dopodiché naufraga al cospetto di un Manchester United nettamente più forte dei giallorossi.

I Red Devils soffrono nel primo tempo il bel gioco della squadra di Fonseca e vanno addirittura in svantaggio negli spogliatoi, prima di distruggere gli avversari nella ripresa e rifilargli ben 5 gol in 45 minuti. Impietoso il 6-2 finale, un risultato troppo pesante per la Roma, capace di tenere bene il campo per un tempo al cospetto della seconda forza della Premier League. La semifinale d’andata di Europa League si trasforma però in un incubo con il trascorrere della serata, colpa delle doppiette di Cavani e di Bruno Fernandes, a cui si aggiungono nel finale i sigilli di Paul Pogba e Mason Greenwood.

LEGGI ANCHE: Sfortuna nera per la Roma a Old Trafford, 3 infortuni nel primo tempo: cambi finiti dopo 37 minuti

Sfortuna Roma

A pesare sulla prestazione della squadra di Fonseca è soprattutto la stanchezza, un nemico con cui la Roma non sapeva di dover fare i conti. I tre infortuni arrivati però nel giro di 37 minuti di gioco hanno messo i giallorossi con le spalle al muro, obbligandoli a giocare senza cambi fino al novantesimo. Un record mai registrato in Europa League di cui la Roma avrebbe fatto volentieri a meno soprattutto in una partita così importante, il cui esito complica maledettamente l’accesso in semifinale per la squadra di Fonseca. Il 6-2 maturato questa sera all’Old Trafford mette in discesa il cammino del Manchester United che, da squadra esperta, difficilmente abbasserà la guardia all’Olimpico.

Incubo Old Trafford

Una serata da incubo quella della Roma, che mai avrebbe immaginato di subire un’altra goleada all’Old Trafford dopo quella del 10 aprile 2007. In quell’occasione furono 7 i gol subiti dalla squadra allenata da Luciano Spalletti nel ritorno dei quarti di finale di Champions, stavolta sono 6 le reti messe a segno dagli uomini di Solskjaer alla malcapitata difesa giallorossa. Quando vede ‘rosso’ la Roma si scioglie, anche se i primi 45 minuti avevano dato un’impressione diversa sull’andamento della serata. La ripresa però ha riportato la squadra di Guardiola sulla terra, spegnendo i suoi sogni e trasformandoli ben presto in un incubo. La speranza è l’ultima a morire, ma recuperare all’Olimpico questo 6-2 appare un’impresa davvero impossibile.