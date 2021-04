La Yamaha cala il tris con Quartararo a Portimao, ma gli applausi sono tutti per la clamorosa rimonta di Bagnaia

Il Gp del Portogallo non lascia sicuramente delusi gli spettatori. La gara andata in scena questo pomeriggio a Portimao ha regalato spettacolo puro con la Yamaha che porta a casa la sua terza vittoria consecutiva.

E’ Fabio Quartararo il vincitore del Gp del Portogallo: il francese della Yamaha non ha avuto rivali oggi in terra portoghese, con i colleghi che dietro di lui hanno battagliato, tra sorpassi, controsorpassi e cadute.

La rimonta di Bagnaia

Gli applausi, dopo la gara di oggi a Portimao, nonostante la vittoria di Quartararo, sono tutti per Pecco Bagnaia: il giovane pilota italiano della Ducati è partito da lontano oggi a causa del tempo cancellatogli ieri in qualifica, quando ha conquistato la pole position, ma in regime di bandiera gialla. Bagnaia non si è dato per vinto e ha disputato una gara eccezionale, conquistando un secondo posto davvero speciale, dietro a Quartararo e davanti a Mir, assicurandosi così anche il secondo posto nella classifica generale.

Ottimo rientro Marc

Applausi anche per Marc Marquez, accolto in maniera più che calorosa ai box Honda. Lo spagnolo è riuscito a chiudere la sua prima gara, dopo 9 lunghi mesi lontani dalla pista, con un positivo 7° posto che gli regala anche fiducia e ottimismo in vista del resto del campionato.

Disastro Valentino Rossi

Peggio di così non poteva andare: Valentino Rossi, partito dalla 17ª casella in griglia di partenza dopo una qualifica davvero deludente, ha terminato la sua gara in anticipo oggi a Portimao a causa di una caduta. Il Dottore è scivolato alla curva 11, a 11 giri dal termine della corsa, fortunatamente senza aver riportato conseguenze.

Gara dolce-amara per la Suzuki

La Suzuki sorride a metà: il campione del mondo in carica, Joan Mir, ha conquistato un bel podio, chiudendo la sua gara al terzo postol, ma è la caduta di Rins a lasciare tanto amaro in bocca, a pochi giri dal termine della gara e da un podio certo.

La classifica piloti aggiornata

Fabio Quartararo con due vittorie su 3 gare disputate è leader della classifica piloti, seguito da un ottimo Pecco Bagnaia e da Maverick Vinales.

Di seguito la classifica piloti aggiornata:

F. Quartararo 61

F. Bagnaia 46

M. Vinales 41

J. Zarco 40

J. Mir 38

A. Espargaro 25

A. Rins 23

B. Binder 21

E. Bastianini 18

J. Martin 17