Inarrestabile Fognini, distrutto Krajinovic: il Masters di Monte-Carlo si conferma il suo giardino di casa

Fabio Fognini prosegue il suo cammino nel Masters 1000 di Monte-Carlo, annientando in due set anche il serbo Krajinovic.

Un match perfetto quello del tennista ligure, che avanza così ai quarti di finale di un torneo che si conferma il giardino di casa per il numero 2 italiano. Dopo le vittorie ottenute contro Kecmanovic e Thompson, Fognini annienta in due set anche Filip Krajinovic, imponendosi con il punteggio di 6-2, 7-6 dopo un’ora e mezza di battaglia. Nel prossimo turno, il tennista ligure affronterà il vincente del match tra Ruud e Carreno-Busta per ottenere un posto in semifinale, dove con ogni probabilità ci sarà Nadal.

Inarrestabile Rafa

Al contrario di Novak Djokovic, eliminato negli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo da Daniel Evans, non sbaglia un colpo Rafa Nadal che entra tra i migliori 8 del torneo annientando Grigor Dimitrov. Il mancino di Manacor non dà scampo al bulgaro, lasciandogli la miseria di due games in 57 minuti di partita. Il risultato finale è infatti impietoso, con un doppio 6-1 che non lascia dubbi sull’andamento del match. Nei quarti, Nadal affronterà il vincente del match tra Rublev e Bautista.