Crisi nera per Djokovic, il numero 1 battuto anche nella sua Belgrado: in finale ci va Karatsev

E’ un periodo nero per Novak Djokovic che, dopo l’eliminazione incassata agli ottavi nel Masters 1000 di Monte-Carlo, alza bandiera bianca anche nella sua Belgrado.

Il numero uno del mondo si arrende al russo Karatsev in semifinale, fallendo dunque l’accesso in finale. Una brutta botta per il serbo, che avrebbe voluto festeggiare davanti alla sua gente un successo che invece è sfumato al cospetto del suo cinico avversario. Una vera e propria maratona quella che ha visto protagonisti Djokovic e Karatsev, con il russo capace di imporsi dopo tre ore e mezza di gioco con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-4. In finale adesso il numero 28 del mondo attende il vincente dell’altra semifinale, che si giocherà in serata tra Berrettini e Taro.