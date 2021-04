Il Chelsea mette in difficoltà il Real Madrid e vede la finale di Champions League: al Bernabeu finisce 1-1

Un Chelsea stratosferico, quello sceso in campo questa sera nella semifinale di andata di Champions League contro il Real Madrid. La squadra di Tuchel ha subito messo in difficoltà i rivali spagnoli, portandosi in vantaggio dopo solo 14 minuti di gioco, con una rete di Pulisic.

I londinesi hanno giocato meglio nel primo tempo, ma il Real è riuscito presto a pareggiare i conti, con una rete di Benzema al 29′, mettendo una pezza e ‘salvando’ la squadra di Zidane da un finale amaro. Gara più bloccata invece nella ripresa con poche occasioni da gol. Ci si giocherà tutto tra una settimana a Stamford Bridge.