Daniel Taro non può nulla, Matteo Berrettini centra la finale a Belgrado: il giapponese steso in 3 set

Matteo Berrettini non lascia scampo a Daniel Taro e stacca il pass per la finale del torneo ATP di Belgrado, dove affronterà a sorpresa il russo Aslan Karatsev, capace di battere in tre set il favorito Novak Djokovic.

Il tennista italiano domina il primo set per poi subire il pari del giapponese, che cede infine di schianto nel terzo e decisivo parziale. Una vittoria sudata ma meritata per il numero uno azzurro, capace di imporsi con il punteggio di 6-1, 6-7, 6-0 dopo due ore e dieci minuti di partita. Domani Berrettini andrà a caccia di un successo pesantissimo per il morale e per la classifica, che gli permetterebbe di approcciarsi con rinnovato entusiasmo ai prossimi tornei sulla terra rossa, Roland Garros compreso.

