Sinner chiama e Berrettini risponde, il numero 1 azzurro in semifinale a Belgrado: annientato Krajinovic

Jannik Sinner vola in semifinale a Barcellona, lo stesso fa Matteo Berrettini a Belgrado. Il numero uno azzurro centra il penultimo atto del torneo serbo battendo in sue set Filip Krajinovic, numero 33 del ranking ATP, costretto ad arrendersi in due set con il punteggio di 6-4, 6-4 dopo un’ora e mezza di partita.

Prestazione convincente quella di Berrettini, capace di tenere sempre in mano le redini del gioco, senza lasciare all’avversario la benché minima possibilità di vincere l’incontro. Nel prossimo turno, il tennista azzurro se la vedrà con il vincitore del match tra l’argentino Federico Delbonis (n.84 ATP) e il giapponese Taro Daniel (n.126 del ranking), a cui Berrettini contenderà un posto in finale.

