Lo Spezia ferma l’Inter, ma il Milan si fa male da solo: la Juve soffre ma ribalta il Parma

Un piccolo passettino verso lo Scudetto, l’Inter pareggia in casa dello Spezia e sale a +10 sul Milan, sconfitto a San Siro dal Sassuolo dopo essere addirittura passato in vantaggio.

Una serata dolce-amara per la squadra di Conte, che sbuffa per la mancata vittoria ma si rallegra per il punticino guadagnato sui rossoneri che l’avvicina al tricolore. Della sconfitta del Milan ne approfitta la Juventus, che si porta a meno uno in classifica grazie al successo sul Parma, steso con il punteggio di 3-1 all’Allianz Stadium. Match che inizia male per i bianconeri, sotto di un gol a causa della punizione di Bugman. Ci pensa poi Alex Sandro con la sua prima doppietta in carriera a ribaltare il risultato, prima del definitivo 3-1 di De Ligt.

Le altre gare

Bologna e Torino non si fanno male, il match del Dall’Ara finisce 1-1 con i gol di Barrow e Mandragora. Il Crotone perde ancora in casa contro la Sampdoria e si appresta a salutare la Serie A, con i doriani che invece possono dormire sonni tranquilli. Succede tutto nella prima mezz’ora in Genoa-Benevento, quattro gol per un 2-2 spettacolare che non serve però a nessuno. Secondo successo consecutivo infine per il Cagliari, che si porta con questa vittoria a tre punti dalla salvezza.

I risultati della 32ª giornata

Verona-Fiorentina 1-2

Milan-Sassuolo 1-2

Bologna-Torino 1-1

Crotone-Sampdoria 0-1

Genoa-Benevento 2-2

Juventus-Parma 3-1

Spezia-Inter 1-1

Udinese-Cagliari 0-1

Roma-Atalanta (22-04)

Napoli-Lazio (22-04)