Riaprono gli stadi in Messico e scoppia subito la prima rissa: calci e pugni durante Puebla-Pumas [VIDEO]

Un episodio deprecabile si è consumato durante Puebla-Pumas, match valido per la sedicesima giornata della Liga messicana. Nei minuti finali della partita, giocata allo stadio Cuauhtémoc, si è scatenata sulle tribune una violenta rissa tra i tifosi della squadra ospite che ha rovinato una giornata di festa, caratterizzata dal ritorno sugli spalti del pubblico dopo un anno di porte chiuse a causa della pandemia. Una lite ripresa dalle telecamere presenti allo stadio, che hanno immortalato addirittura un uomo prendere a calci una donna, attirandosi le urla di disapprovazione dell’intero impianto.

Il match

Una rissa violentissima che ha fatto da contorno ad una partita conclusasi senza reti, nella quale il Puebla ha cercato maggiormente la vittoria rispetto ai Pumas, club in cui gioca Juan Manuel Iturbe, ex Torino, Roma e Verona. L’argentino non è riuscito a incidere sul match così come i suoi compagni, riusciti comunque a portare a casa un punto prezioso, macchiato però dal comportamento inqualificabile dei propri tifosi.