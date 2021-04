Runner occasionali? Attenzione agli infortuni! Gli esercizi dell’esperta di SportFair per un riscaldamento perfetto [VIDEO]

La primavera è arrivata finalmente! Dopo un’ultima ondata di freddo le giornate calde hanno regalato un sorriso agli italiani che, entro i limiti delle restrizioni anti-Covid, si sono potuti godere qualche passeggiata all’aria aperta, sotto ai primi raggi caldi del sole.

Le belle giornate hanno inoltre spinto tante persone ad iniziare a praticaare un po’ di attività fisica in maniera autonoma, complice anche la chiusura delle palestre a causa dell’emergenza coronavirus. Sempre più persone hanno approfittato delle belle giornate per uscire a fare jogging all’aperto.

Tutti coloro che fanno attività in autonomamente, però, devono seguire degli accorgimenti ben precisi per evitare di incappare in fastidiosi infortuni e acciacchi vari dovuti all’inesperienza. Coloro che non si allenano assiduamente, che non sono runner esperti e costanti, devono avere ben chiaro che non basta uscire di casa ed inziare a correre.

Serve una adeguata preparazione prima di potersi allenare: si tratta di una serie di esercizi che servono a preparare il corpo ed evitare di infortunarsi e avere fastidiosi problemi.

Per questo motivo abbiamo chiesto un consiglio alla nostra esperta del settore, la Dtt.ssa Roberta Vozza. Laureata in Fisioterapia ed in Scienze Motorie e Sportive, con le qualifiche, tra le tante, di educatore scolastico, allenatore di base Fip e Preparatore Fisico Nazionale Fip, che nella sua esperienza lavorativa ha ricoperto anche il ruolo di Responsabile Territoriale Preparazione Fisica Fip Calabria,titolare del suo studio di fisioterapia a Reggio Calabria, la Dott.ssa Vozza ha preparato per noi un video nel quale mostra una serie di esercizi da svolgere prima di ogni allenamento.