Il Milan arranca, l’Inter si avvicina allo Scudetto: Matteo Salvini ha già un rimedio per evitare gli sfottò

Mancano solo 4 punti all’Inter prima di festeggiare aritmeticamente lo Scudetto, i nerazzurri potrebbero stappare lo champagne già domenica 2 maggio, nel caso in cui vincessero con il Crotone in Calabria e l’Atalanta non dovesse imporsi a Reggio Emilia sul Sassuolo.

E’ dunque solo questione di giorni prima che la squadra di Conte festeggi, per questo motivo il presidente Zhang Jr è sbarcato a Milano per stare vicino alla squadra e lavorare in vista del futuro. Nessuna delle squadre che seguono l’Inter appare interessata alla corsa Scudetto, tutte sono concentrate sulla lotta per la zona Champions che coinvolge 5 squadre per 3 posti.

L’ironia di Salvini

Dopo aver portato a casa il simbolico titolo di campione d’inverno, il Milan è crollato nel girone di ritorno scivolando a -13 dall’Inter capolista e finendo addirittura fuori dai primi quattro posti che valgono l’accesso in Champions. Un tracollo impossibile da prevedere, che ha spinto i tifosi rossoneri a preoccuparsi non solo per il successo dei cugini nerazzurri ma anche per il proprio futuro europeo. Stuzzicato sulla questione ai microfoni di Radio Capital, Matteo Salvini si è soffermato sull’imminente vittoria dello Scudetto da parte dell’Inter, utilizzando una buone dose di ironia: “Inter vicina alla vittoria? Temo di sì, mi auto-isolo per 48 ore“.