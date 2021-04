“Fo**uti idioti”, è guerra tra Daniel Ricciardo e la Formula 1

Daniel Ricciardo non perdona, soprattutto quando si tratta di difendere valori e principi che caratterizzano il suo modo di essere. Lo sfogo nei confronti della FOM, arrivato dopo i numerosi replay dell’incidente di Grosjean in Bahrain, conferma l’intenzione del pilota McLaren di non passare oltre quegli episodi che a suo modo di vedere ledono l’immagine del suo sport.

Un argomento su cui Ricciardo è tornato a parlare ai microfoni del magazine britannico Square Mile, facendo un appunto alla scelta del social media manager della F1 di inserire 8 incidente nei 10 momenti più importanti del Mondiale 2020. “Credo che lo scorso anno la Formula 1 abbia messo sui propri canali social un video con i 10 momenti top della stagione, ed otto di questi erano incidenti” le parole di Ricciardo. “La prima cosa che è pensato è che sono stati dei fottuti idioti. Forse un ragazzino di 12 anni vuole vedere questo genere di contenuti, ma noi non siamo dei ragazzini. Sono certo che possono fare meglio di così“.

Drive to Survive

Daniel Ricciardo ha espresso il proprio scetticismo anche sulla serie tv ‘Drive to Survive‘, secondo lui lontana dalla realtà dei fatti: “la seconda stagione non mi ha convinto. Ci sono stati alcuni episodi che sono stati un po’ forzati. Hanno cercato di creare una rivalità tra me e Carlos che oggettivamente non c’era. Più che altro noi siamo rivali come lo siamo con tutti gli altri. Non c’era alcun rancore con lui, ma hanno voluto calcare la mano su questo aspetto. Probabilmente ci sono altri ragazzi che non mi piacciono a differenza di Carlos. Voglio dire, si veste come un sessantenne, ma per il resto è una brava persona“.