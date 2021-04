Fa l’esame per la patente da 17 anni, ma è stato bocciato 192 volte! E’ non è il record del mondo…

Ottenere la patente di guida non è mai semplice, dal momento che bisogna superare prima un esame teorico e poi un test su strada. Molti infatti sono coloro che ci provano e non riescono a ottenere la licenza al primo tentativo, ma c’è chi ancora ci prova senza successo da ben 17 anni.

Si tratta di Piotrków Trybunalski, signore polacco capace di farsi bocciare per ben 192 volte, stabilendo il nuovo record europeo. L’uomo ha speso ben 1300 euro nel corso di quasi due decenni, pagando inutilmente le tasse per iscriversi agli esami poi puntualmente falliti. Un primato ottenuto grazie al fatto che in Polonia non esistono limitazioni, dunque una persona può sostenere l’esame per la patente quante volte vuole, come fatto appunto da Trybunalski.

Il record del mondo

Piotrków Trybunalski ha centrato il record europeo di tentativi battendo il precedente primato che apparteneva a un 40enne inglese, arrivato a 158 esami prima di prendere finalmente la patente di guida. A quanto pare però il record mondiale è lontanissimo per il polacco, perché pare che nel 2009 in Corea del Sud una donna sia riuscita a prendere la licenza dopo ben 950 tentativi. Una numero di esami assurdo che, se fosse realmente vero, dovrebbe aver prosciugato i risparmi della malcapitata signora.